Le pagelle di Duvan Zapata: il Grinch che rovina il Natale alla Lazio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vive un momento d'oro, Duvan Zapata, dopo le difficoltà di inizio stagione con la maglia dell'Atalanta. Poi un gol al Napoli, tre all'Udinese e uno alla Lazio hanno sancito la sua nuova vita con la Dea. L'attaccante colombiano, ieri sera, ha deciso la gara dell'Atleti Azzurri d'Italia contro i biancocelesti, con Tuttomercatoweb.com che scrive della sua prestazione: "Devastante, un momento d'oro per il colombiano. Zapata is on fire e dopo meno di 1' sblocca il match. Poi è sempre il più pericoloso e aiuta la squadra a salire nei momenti di difficoltà". "E' il Grinch capace di rovinare il Natale alla Lazio", scrive l'edizione bergamasca del Corriere della Sera. Sesto gol complessivo in questo torneo: da quando s'è sbloccato, Duvan non si ferma più.

Questi i voti sui principali media:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5