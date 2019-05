Le pagelle di Dzeko: svogliato, ha staccato. E' ai titoli di coda?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sua storia con la Roma pare ai titoli di coda. O così scrive La Gazzetta nello Sport nella sua pagella. Edin Dzeko ha deluso nel pareggio di Reggio Emilia con il Sassuolo e lo 0-0 lo porta anche un po' lui sulla coscienza. L'attaccante bosniaco è rimasto al palo, ma soprattutto è apparso svogliato, non molto determinato come in altre circostanze. Certo, il legno grida vendetta, ma la sua prestazione non è stata sufficiente. Per noi di Tuttomercatoweb.com da 5,5, mentre per la Rosea anche mezzo voto in meno.

Dal Corriere dello Sport arriva quasi la sufficienza ma anche il quotidiano romano insiste sulla stessa cosa: sembra quasi che abbia staccato, come se fosse ai titoli di coda per l'appunto. La sua partita, ieri sera, è praticamente terminata su quel palo, perché di lì in avanti l'ex Manchester City non ha fatto quasi nulla e non è più riuscito ad incidere minimamente.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Vocegiallorossa.it: 5,5