Le pagelle di Emre Can: buona la prima, c'è anche l'assist per CR7

Buona la prima di Emre Can con la maglia della Juventus: se Cristiano Ronaldo è stato l'acquisto più pubblicizzato, per ovvi motivi, quello del tedesco è stato certamente il più sofferto e inseguito per Marotta e Paratici, che corteggiavano il centrocampista ex Liverpool già dal 2017. E con la prova contro il Sassuolo, la prima da titolare per lui, l'investimento inizia a ripagare: una prova di grande sostanza che mette in seria difficoltà la linea mediana neroverde, spesso costretta al fallo per frenarlo. Dulcis in fundo, c'è l'assist per il compagno lusitano, che chiude il discorso tre punti.

Gazzetta dello Sport: voto 7

Tuttosport: voto 7

Corriere della Sera: voto 6,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 6,5