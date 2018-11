Le pagelle di Eriksen: il suo ingresso cambia la gara. Gol che vale oro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al primo pallone che tocca, inventa un assist al bacio per Vertonghen. Al secondo, fulmina Handanovic: la serata di Christian Eriksen è perfetta e il Tottenham ringrazia, volando ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions, per quanto il suddetto passo non sia di quelli semplicissimi. Tornando alla gara, il suo ingresso cambia il volto della sfida: forza di una panchina ricca di qualità, con Pochettino che ruota calciatori del calibro di Lamela, Son e Lucas Moura con la certezza Kane come riferimento insostituibile.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7