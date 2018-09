Le pagelle di Fabian Ruiz, rimandato: la sorpresa non riesce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esordio non è all'altezza delle attese (e del costo del cartellino): la prima dal primo minuto di Fabian Ruiz, adattato a regista da Ancelotti per l'esordio europeo, non è scintillante. Per lo spagnolo gioco lento e spesso elementare, non riesce mai a rendere più veloce la manovra come il tecnico gli chiede. Doveva essere la mossa a sorpresa, ma per l'importanza della partita forse sarebbe stato più utile rimandare l'esperimento di qualche settimana.

TuttoMercatoWeb.com: voto 5,5

Gazzetta dello Sport: voto 6,5

Corriere della Sera: voto 5,5

Tuttosport: voto 6