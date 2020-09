Le pagelle di Fonseca: produce palle gol anche senza centravanti, ma i cambi sono tardivi

La Roma non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Hellas Verona, colpa di un attacco senza veleno e delle tre traverse totali avute in partita. Paulo Fonseca ha lasciato in panchina Edin Dzeko, promesso sposo alla Juventus, ma con Mkhitaryan falso 9 non riesce a trovare la via del gol. Per La Gazzetta dello Sport l'allenatore ex Shakhtar Donetsk merita un 5,5 in pagella anche perché "i cambi paiono un po' tardivi".

Stesso voto dal Corriere dello Sport, per il quale la scelta del 3-4-2-1 sembra funzionale, ma dalla panchina non si interviene poi per cambiare aria. Da Tuttosport Fonseca rimedia invece un 6,5 in pagella perché la Roma produce diverse palle gol, nonostante l'assenza di un centravanti. Sufficienza al tecnico invece da noi di Tuttomercatoweb.com, mentre dal Corriere della Sera arriva una pesante bocciatura.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 4

Vocegiallorossa.it: 6