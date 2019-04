Le pagelle di Gasperini - Continua a scrivere la storia, finale meritata

Una finale storica ottenuta con pieno merito. Gian Piero Gasperini continua a scrivere pagine di storia con la sua l'Atalanta. L'Atalanta dei giovani, dei talenti, del bel gioco e della spensieratezza. In attesa di scoprire se la stagione si chiuderà con la Coppa Italia e col quarto posto che vale l'accesso alla prossima Champions League, l'allenatore nerazzurro fin qui è sicuramente una delle conferme più belle arrivate nel 2018-2019. Non è un caso che i suoi voti oggi oscillino tutti tra il 7 e il 7,5 e anche che le grandi abbiano già iniziato da tempo a far squillare il suo telefono, ma prima c'è un finale da vivere intensamente. Per cuori forti, con grandi speranze, verso prestigiosi obiettivi.

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere di Bergamo: 7,5