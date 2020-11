Le pagelle di Gasperini: i cambi sgonfiano l'Atalanta, il campionato ora è un problema

Dopo il bel successo ottenuto contro il Liverpool, l'Atalanta cade in campionato, in casa contro l'Hellas Verona. Voti negativi per Gian Piero Gasperini, a cominciare da La Gazzetta dello Sport: "I cambi dettati dalla Champions non cambiano la Dea, ma la sgonfiano quanto l'1-0". Voto 5, al pari del Corriere della Sera, secondo cui il campionato sta diventando un problema. Tuttosport scrive che l'Atalanta va bene fino al gol subito, poi si spegne. Voto 5,5, infine, dal Corriere dello Sport.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5