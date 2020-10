Le pagelle di Gasperini: non sbaglia nulla. L'Atalanta è di un altro pianeta

vedi letture

Gian Piero Gasperini non sbaglia nulla. La Gazzetta dello Sport plaude alla partita dell'Atalanta e del suo tecnico, che si può godere l'8 in pagella dopo il 4-1 alla Lazio. Tutti d'accordo o quasi, anche Tuttosport: "La Dea c'è e vola in testa". Per il Corriere dello Sport, infine, l'Atalanta è di un altro pianeta. Difficile dargli torto, dopo una vittoria così.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8