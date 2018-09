Le pagelle di Gattuso: sufficienza sì, ma forse troppi cambi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessuno del Milan era arrivato in Lussemburgo per fare una passeggiata di salute, parola di Rino Gattuso, ma la partita contro il Dudelange non è stata certo positiva per i rossoneri, che hanno battuto i padroni di casa soltanto per 1-0. Le risposte che il tecnico voleva non sono arrivate e a giochi fatti le colpe sono forse un po' anche sue, visto che ha cambiato nove undicesimi della sua formazione tipo.

Le pagelle di Gattuso

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6