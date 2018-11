Le pagelle di Gervinho: incide meno. Con Inglese tutto più facile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è ancora tornato al 100% e il Parma adesso fa fatica a segnare. Gervinho, dopo l'infortunio, non è più quel giocatore devastante che aveva creato scompiglio nelle prime giornate di campionato ma nonostante questo non è stato certo tra i peggiori nella sfida di ieri contro il Frosinone. Gli mancano alcuni strappi ma soprattutto soffre l'assenza di Inglese, rientrato ieri a un quarto d'ora dalla fine. Con il rientro del bomber tornerà anche il miglior Gervinho.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5,5

La Repubblica: 6