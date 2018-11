Le pagelle di Gomez: alla ricerca del vero Papu. Non incisivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alejandro Gomez non sta certo attraversando uno dei suoi momenti migliori e anche nella sfida di ieri al Dall'Ara contro il Bologna non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. Svaria molto sul fronte offensivo ma nonostante questo trova ben pochi guizzi e non riesce quasi mai a essere pericoloso. L'Atalanta ha vinto e tutto passa in secondo piano ma presto Gasperini avrà bisogno del miglior Papu.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 5,5

La Repubblica: 6