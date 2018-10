Le pagelle di Gomez: non segna ma apre spazi per tutti

© foto di www.imagephotoagency.it

Alejandro Gomez non segna ma contribuisce in maniera importante al ritorno al successo dell'Atalanta. Ottime giocate per i compagni, tanti spazi aperti per tutto l'arco della gara. Se si pensa che i bergamaschi hanno fatto ben cinque gol poco importa se l'argentino non è riuscito ad andare in rete, anzi: meglio che si sia tenuto i gol per le prossime settimane, quando Gasperini avrà bisogno anche del miglior Papu sotto porta.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7