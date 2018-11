Le pagelle di Grifo: un tedesco per la vittoria italiana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ottimo esordio e gol sfiorato per Vincenzo Grifo con la maglia dell'Italia. La Gazzetta dello Sport si chiede se serva un tedesco (naturalizzato) per far vincere la nostra Nazionale e la risposta sembra essere sì, visto che il suo ingresso in campo ha dato una nuova spinta agli azzurri. Brillante il numero 10 che ha anche sfiorato il gol prima della rete di Politano nel finale.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

QS: 6