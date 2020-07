Le pagelle di Handanovic - Confeziona, incarta e infiocchetta un regalo a Belotti: voto 4

"Errore senza scuse sulla rete di Belotti: va in confusione, un'altra uscita a vuoto per poco non provoca lo 0-2". Tra i protagonisti in negativo di Inter-Torino, nonostante la vittoria finale dei nerazzurri, c'è sicuramente Samir Handanovic. La pagella de La Gazzetta dello Sport, che motiva così la sua totale bocciatura, è infatti solamente una delle pessime valutazioni ottenute dal portiere sloveno ieri sera a San Siro. "Certi errori pesano come macigni", il nostro commento su TMW; "confeziona, incarta e infiocchetta un regalo a Belotti", scrive invece il Corriere dello Sport. Una macchia indelebile (voti non a caso tra il 5 e il 4), che neanche la pezza su Verdi e il risultato a favore sono riusciti insomma a cancellare.

Queste tutte le pagelle odierne di Samir Handanovic:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

FcInterNews.it: 4