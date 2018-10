Le pagelle di Higuain: sfida persa con Icardi. Triste e solo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Lo scontro a distanza tra Gonzalo Higuain e Mauro Icardi è stato vinto dal nerazzurro e il giorno dopo l'ex Juventus deve leccarsi le ferite per non essere riuscito a incidere nella stracittadina di Milano. Poche occasioni, nessun tiro verso la porta di Handanovic e la coppia centrale avversaria formata da Skriniar e De Vrij che lo ha annullato per tutto l'arco della gara. Il Pipita si aspettava di vivere un derby da protagonista ma alla fine non è stato così e la sua serata è stata triste e solitaria.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5,5