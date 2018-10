Le pagelle di Iago Falque: il Man of the match insostituibile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Iago Falque torna titolare e il Torino cambia faccia, almeno nella prima parte della partita. Gol d'autore per lo spagnolo, superiorità in campo che si vede anche in occasione dell'assist per il 2-0 di Baselli. Se tutta la squadra fosse in giornata come lui certamente Mazzarri non dovrebbe fare i conti con la clamorosa rimonta subita.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7