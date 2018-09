Le pagelle di Icardi: continua l'astinenza in serie A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter vince a Marassi grazie ad una rete di Brozovic in pieno recupero. Stecca Mauro Icardi, l'uomo più atteso, che contro la sua ex squadra aveva sempre segnato. "Quando non segna diventa un peso. Fallisce un paio di gol di testa, l'astinenza in serie A continua", scrive La Gazzetta dello Sport. Anche TMW boccia il capitano dell'Inter: "Nel primo tempo non si vede quasi mai. Nella ripresa prova a rendersi pericoloso con un paio di colpi di testa insidiosi. Non è ancora al meglio e si vede".

Le pagelle di Icardi

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5