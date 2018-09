Le pagelle di Icardi: esordio, eurogol, successo. Serata storica

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Miglior esordio davvero non poteva esserci: Mauro Icardi è tra i migliori in campo nella sfida tra Inter e Tottenham, una sfida rimessa in piedi proprio da una sua prodezza. Il caso ha voluto che l'argentino non si trovasse in area rigore all'84', come da prassi, ma ai limiti della stessa: destro al volo di rara potenza e bellezza, Vorm non può nulla e gara rimessa in piedi quando tutto sembrava perso. Poi ci pensa Vecino a regalare una serata storica a tutto il popolo nerazzurro.

TuttoMercatoWeb.com: voto 7

Gazzetta dello Sport: voto 7,5

Corriere della Sera: voto 7,5

Tuttosport: voto 8