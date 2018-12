Le pagelle di Icardi - Il gol non basta ma è sempre il migliore

© foto di PHOTOVIEWS

Icardi non basta. La quarta rete dell'argentino in Champions League non serve ai nerazzurri per conquistare la qualificazione. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo, tanto da meritare 7,5 in pagella: "Più lo sfruculiano, più si diverte a zittire. Tre gare di Champions in casa e tre gol, e potevamo essere due se Zoet non avesse inventato un miracolo: la sua preparazione era stata perfetta. Per sé e per gli altri: Perisic (palo) e Borja che non ringrazia". Voto 7 da TMW: "Splendido cross al 6’ per Perisic che per poco non porta in vantaggio l’Inter. Come sempre però si fa trovare al posto giusto nel momento giusto al 73’ quando frutta al meglio un perfetto cross di Politano dalla destra per il gol dell’1-1",

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport 7

Fcinternews.it 7,5