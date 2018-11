Zero gol ma due assist decisivi. Ciro Immobile non doveva scendere in campo dall'inizio nella sfida contro il Marsiglia ma il forfait di Caicedo ha spinto Inzaghi a puntare su di lui anche in Europa League. Importantissimo il suo contributo anche senza segnare, visto che dai suoi piedi sono nate le reti di Parolo e Correa. Ha anche il merito di lottare come un leone su tutti i palloni, dall'inizio alla fine della partita.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 6,5

QS: 7