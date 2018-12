© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il migliore in campo per la Lazio. Trasforma un rigore pesantissimo nel finale ma alla Lazio non basta. Per La Gazzetta dello Sport Ciro Immobile merita 6,5 in pagella: "Suona la carica, corre da una parte all'altra dell'area. Trasforma un delicatissimo rigore. Che sarebbe decisivo senza il patatrac finale". Mezzo voto in più da TMW: "Uno e trino. Fa reparto da solo, fra azioni personali, conclusioni e assist. La sfortuna (un palo) e Audero gli dicono di no e solo un rigore lo sblocca. Lui nella circostanza è perfetto".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6

Il Messaggero 6,5