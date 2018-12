Le pagelle di Immobile: tanta corsa ma poca lucidità in zona gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nulla da fare per la Lazio, battuta ieri dall'Atalanta e senza vittorie da ormai sette gare tra campionato ed Europa League. Non merita la sufficienza, secondo Tuttomercatoweb.com, l'attaccante biancoceleste Ciro Immobile: manca di precisione nelle conclusioni, nonostante si muova tanto lungo tutto il fronte offensivo. Sei pieno invece per La Gazzetta dello Sport, che premia la sua voglia anche se sottolinea la scarsa lucidità nei sedici metri avversari. "Se fa la trottola non può fare il bomber", scrive il Corriere dello Sport. Insufficiente la sua prestazione per l'edizione romana del Corriere della Sera, quotidiano che ricorda come la Lazio non riesca a vincere se a segnare non ci pensa l'ex Siviglia e Borussia Dortmund.

Questi i voti sui principali media:

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Lalaziosiamonoi.it: 5,5