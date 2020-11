Le pagelle di Improta: il primo gol in A è un gioiello. La mossa a sorpresa di Inzaghi paga

vedi letture

Primo gol in Serie A per Riccardo Improta, mossa a sorpresa di Pippo Inzaghi e decisivo nella vittoria del Benevento in casa della Fiorentina. Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport: “Un vero gioiello”. 7 per il Corriere dello Sport: “Primo tempo da trequartista, secondo da interno, ma di bello c’è soprattutto il primo gol in A”. Stesso voto anche per Tuttosport, che sottolinei come il duttile esterno offensivo regali la vittoria ai suoi.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7