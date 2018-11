Le pagelle di Inglese - Gol da fenomeno. Che coppia con Gervinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora un gol per Inglese con il Parma. La coppia con Gervinho funziona alla grande, i due si intendono alla grande. Per La Gazzetta dello Sport la prestazione dell'ex Chievo è da 6,5 in pagella: "Gol da fenomeno, una collaborazione continua con la manovra. Ma la traversa è più di un gol sbagliato". Stesso voto da TMW: "Gol da grandissimo attaccante e primo tempo quasi di perfezione assoluta. Errore grave davanti a Sirigu però nella ripresa, quando la lucidità cala". Più positivo il giudizio dei colleghi di Parmalive.com: "Tanto movimento, un grandissimo gol e una traversa colpita: esce poi perché è in debito di ossigeno, ma non aveva i 90' nelle gambe ed era difficile chiedergli di più".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

La Stampa: 7

Parmalive.com: 7