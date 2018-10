Le pagelle di Insigne: traversa e tacco d'autore. Immarcabile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora una volta falso nove, ancora una volta, come specificato da La Gazzetta dello Sport, "immarcabile, visto che nessuno sa dove andrà". Lorenzo Insigne non ha giocato una delle sue partite più incisive di quest'anno ma è stato molto pericoloso nel primo tempo colpendo una traversa che avrebbe certamente meritato miglior fortuna. Splendido anche il colpo di tacco per Florenzi, con Szczesny che ha negato la gioia del gol al giocatore della Roma.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6