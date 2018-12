Le pagelle di Inzaghi: panchina salva, almeno per il momento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Era la partita decisiva per il suo futuro, per uno scherzo del destino proprio contro il suo Milan. Il Bologna ritrova almeno la solidità difensiva e non concede praticamente nulla ai rossoneri, che però fanno molto poco per vincere la partita. Davanti i soliti problemi: poche idee, tanta lentezza e poca personalità, eccezion fatta per il solo Rodrigo Palacio. Così sarà difficile salvarsi, ma questo punto può dare un minimo di entusiasmo e convizione.

La Gazzetta dello Sport 6

Il Corriere dello Sport 6

Tuttosport 6

Corriere della Sera 6