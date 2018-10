Le pagelle di Jorginho: perfetto con Verratti. Traversa premunitrice

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una traversa dopo 50 secondi che ha fatto capire subito a tutti che per l'Italia sarebbe stata una serata all'insegna dell'attacco, poi una partita giocata come sa fare da diverse stagione, fatta di geometrie, lanci, ordine e corsa. Jorginho è stato uno dei migliori, praticamente perfetto, il gioco dell'Italia passa dai suoi piedi e insieme a Verratti riesce a far girare tutta la squadra. Roberto Mancini gli ha affidato le chiavi del centrocampo e l'ex Napoli le ha sapute sfruttare al meglio. Mai in affanno neanche un fase difensiva. Sarà il fulcro della nostra Nazionale anche in futuro.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7