Le pagelle di Jorginho, regia opaca: poca personalità e troppi errori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il peso della regia azzurra continua a gravare sulle sue spalle ma Jorginho fa fatica a confermare le qualità mostrate prima al Napoli e poi al Chelsea. La Gazzetta dello Sport valuta la sua prestazione da 5,5: "Servirebbe un regista di personalità per una squadra che non sa che fare". Il Corriere dello Sport lo giudica con un 5 e aggiunge: "Sbaglia due uscite che concedono al Portogallo di ripartire poi si perde nella marea rossa di Fernando Santos". Tuttosport gli dà 5 e scrive: "Cerca di evitare errori pericolosi in appoggio e in ripartenza, ma così sembra molto frenato". Il Corriere della Sera conferma il 5: "Sbaglia molto, non sempre per colpa sua. E infatti si arrabbia spesso con i compagni". Il Quotidiano Sportivo lo valuta da 5: "Impreciso, lento, prevedibile. Un problema da risolvere, ma come?". Infine Tuttomercatoweb.com gli dà 5,5: "Poche idee, non riesce a uscire spesso con il fraseggio".

I voti:

La Gazzetta dello Sport: 5,5

TMW: 5,5

Il Corriere dello Sport: 5

Il Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Quotidiano Sportivo: 5