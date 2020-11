Le pagelle di Juric: scelte tattiche e di uomini perfette, prima impresa col maestro Gasp

Che impresa dell'Hellas Verona: Atalanta battuta a domicilio e per Ivan Juric piovono elogi. La Gazzetta dello Sport gli assegna addirittura 8 in pagella, sottolineando come strameriti questo successo in quanto bravo nelle scelte tattiche de degli uomini. Stesso voto dal Corriere dello Sport. Tuttosport evidenzia come sia il primo successo contro il maestro Gasperini grazie ad una squadra che sa soffrire.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7