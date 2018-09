Le pagelle di Kane, stavolta non brilla. Perso il duello con Icardi

Non fa una gran figura al cospetto di Icardi, con cui perde nettamente il duello a distanza: Harry Kane non brilla a San Siro, sprecando anche una clamorosa palla gol davanti ad Handanovic, dopo essersi liberato da vero campione di de Vrij. Pochettino non gradisce la sua ripresa e lo toglie quando l'Inter pareggia, ma non ottiene granché. Giornali (quasi) tutti d'accordo: il centravanti inglese è uno dei peggiori in campo.

TuttoMercatoWeb.com: voto 5,5

Gazzetta dello Sport: voto 6

Corriere della Sera: voto 5

Tuttosport: voto 4,5