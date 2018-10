Le pagelle di Karnezis: fa bella figura davanti al suo ex pubblico

Carlo Ancelotti continua ad alternare i suoi portiere, in attesa di Alex Meret. Ieri c'è stata una risposta positiva da Orestis Karnezis, che nella sua ex città risulta a tratti decisivo nel computo totale del match. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 6,5 in pagella, ricordando la gran parata su Lasagna e quella importante su Samir nel finale. Stesso voto dal Corriere della Sera, mentre Tuttosport e Il Mattino gli concedono mezzo voto in più: "In una serata che potrebbe essere all'insegna del dolce far nulla, si deve superare con un bel tuffo per evitare che Lasagna rovini la festa azzurra. Sempre attento sulle conclusioni da lontano e sui cross che piovono in area. Ci teneva a fare bella figura davanti al suo ex pubblico: missione compiuta".

