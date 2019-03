© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La scenata in panchina dopo la sua sostituzione, con il battibecco con Biglia, ha fatto il giro di tutte le tv, e la serata di Franck Kessie si può riassumere tutta nel suo nervosismo fatto vedere al momento della sostituzione. Nottata da dimenticare in fretta anche perché in campo non è stato all'altezza della situazione, con Gattuso che lo ha spostato più volte in campo senza però mai trovargli il ruolo che potesse metterlo a suo agio.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5