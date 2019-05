Le pagelle di Lafont: due guizzi geniali, fa bene la Fiorentina a puntarci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il colpo di testa di Calhanoglu è imparabile per Alban Lafont e soltanto questo riesce a batterlo nel match contro il Milan. Il portierino classe '99 risulta tra i migliori della Fiorentina nell'anticipo di ieri sera, grazie a due guizzi geniali sulle conclusioni di Suso (soprattutto) e Calhanoglu. Para, praticamente, persino i rigori in movimenti. E La Gazzetta dello Sport, come noi di Tuttomercatoweb.com, lo promuove, malgrado il k.o. finale, con un 6,5 in pagella ed evidenzia come faccia bene la Viola a puntare su di lui.

Stesso giudizio anche da parte del Corriere della Sera, che parla approssimativamente di almeno due interventi decisivi (per l'appunto quelli su Calhanoglu e Suso). Mezzo voto in più invece dal Corriere dello Sport, quotidiano per cui se la Fiorentina resta in partita sino all'ultimo secondo gran parte del merito è proprio del ventenne estremo difensore.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7