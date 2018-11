Le pagelle di Lasagna: spreca tutte le occasioni. Fischi all'uscita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia riesce a sbloccarsi ma l'attacco ancora non funziona e la fotografia del momento no dei centravanti è la prestazione insufficiente di Kevin Lasagna. Non funziona la sua prima da titolare: l'attaccante dell'Udinese spreca tutte le occasioni che gli si presentano davanti e al momento della sua sostituzione sono tanti i fischi per lui. Dopo l'ottimo impatto contro la Polonia all'esordio un netto passo indietro.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4,5

QS: 5