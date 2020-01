Le pagelle di Lasagna - Svernicia Kjaer come e quando vuole: Beep Beep

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Spina nel fianco costante per la difesa del Milan, proprio grazie a lui l'Udinese ha nel contropiede la sua arma migliore. Meravigliosa la girata di testa con cui rovina provvisoriamente la festa rossonera col 2-2, in velocità ha davvero pochi eguali in Serie A". Su TMW abbiamo riassunto così la partita giocata ieri pomeriggio a San Siro da Kevin Lasagna. Autore del suo sesto gol stagionale, l'attaccante classe '92 corre d'altronde più rapido di tutti: sicuramente più di Simon Kjaer, sverniciato più volte in accelerazione. Prova matura e importante, quindi, la sua: lo dimostra la sfilza di 7 in pagella ricevuti stamane a prescindere dalla sconfitta finale dei bianconeri.

Questi tutti i voti di Kevin Lasagna:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoUdinese: 7