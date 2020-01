© foto di PHOTOVIEWS

"Doppia cifra per un giocatore doppio, attaccante rompiscatole (per gli avversari) e apriscatole (per i suoi)". La Gazzetta dello Sport di oggi legge così la prova di Lautaro Martinez contro l'Atalanta: ennesima risposta convincente sotto porta dunque, col decimo gol segnato in Serie A e il quindicesimo in stagione, anche se quella trattenuta in area su Toloi (non sanzionata dall'arbitra né rivista col VAR) gli sarebbe potuta costare rosso e rigore... Alla fine però non è andata così, Inter-Atalanta è finita 1-1 e il popolo nerazzurro (di casa) ha avuto un'ulteriore conferma sul perché il Barcellona sia pronto a spendere ben 110 milioni di euro la prossima estate per versare la clausola del talento argentino. Voti tra il 7,5 di TMW e il 6,5 del Corriere dello Sport, questa mattina, per l'ex Racing.

Questi tutti i voti di Lautaro Martinez:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

FcInterNews.it: 7