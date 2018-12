Le pagelle di Lazzari - Non fa più notizia: giocatore da top club

© foto di Federico De Luca

Ancora una grande prestazione per Lazzari, ma ormai non fa più notizia. Come scrive La Gazzetta dello Sport "è di un altro livello rispetto a questa SPAL. Si batte con cuore e grinta. Serve l'assist per il secondo gol di Kurtic". 7 in pagella anche da TMW: "Solito motorino sulla corsia destra, le sue incursioni mettono sempre a soqquadro la difesa avversaria. Chiamato a sacrificarsi ulteriormente in fase difensiva dopo l’espulsione di Cionek, nonostante ciò trova la forza di servire Kurtic per il 2-2. Calciatore da top club".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5