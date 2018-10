Le pagelle di Lazzari: prestazione super, merita una big

© foto di Federico De Luca

La SPAL sbanca l'Olimpico, batte la Roma e porta a casa una vittoria storica. Il leader in campo della squadra di Semplici è senza dubbio Manuel Lazzari, che ieri ha sfornato una prestazione praticamente perfette. Per La Gazzetta dello Sport merita 7,5 in pagella: "Semplici si meraviglò che non l'avesse preso una big: la mariterebbe. Il rigore che si procura fa svoltare il match, la corsa impressiona". Stesso voto per TMW: "Nei primi 30 minuti si vede pochissimo, arginato molto bene da Luca Pellegrini. Poi sale in cattedra, si conquista il rigore e nella ripresa mette continuamente in apprensione la difesa ed il centrocampo di Di Francesco".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5