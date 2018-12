© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La difesa del Sassuolo vista ieri non è certo la migliore possibile. Spesso troppo alta, bucata dalle giocate di Schick e dagli scherzi di Zaniolo, Mauricio Lemos dura 45 minuti e non riesce a dare quella stabilità che dovrebbe. Il rientro dell'uruguagio, dopo 14 panchine consecutive, non è certo dei migliori. Bocciatura per tutti, anche per TMW. "Un brivido ad ogni pallone toccato: la retroguardia neroverde gioca alta e rischia tanto, la Roma ne approfitta".

Tuttosport : 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

TuttoMercatoWeb.com: 4,5