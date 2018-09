Le pagelle di Lorenzo Insigne: persevera e decide con il gol n°50

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne ci ha provato in ogni modo e la perseveranza alla fine lo ha premiato. L'azzurro fa 50 in Serie A col pesantissimo gol che vale tre punti contro una Fiorentina dura a morire. Per tutti i media è lui il migliore in campo della sfida tra Napoli e viola, grazie ad una prova molto concreta che risolleva una sfida bruttina e francamente avara di emozioni.

Gazzetta dello Sport: voto 7

Tuttosport: voto 7,5

Corriere della Sera: voto 7

TuttoMercatoWeb.com: voto 7,5