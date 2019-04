© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non vedeva l'ora di tornare all'Olimpico, Luca Pellegrini, passato in prestito al Cagliari lo scorso gennaio. Ma la prova contro la squadra del suo cuore lascia a desiderare. In totale il classe '99 colleziona 25 palle perse e pochissimi cross giusti. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è da cinque in pagella, mentre per La Gazzetta dello Sport non si va oltre il 4,5 perché difende male la sua fascia. "Sarà il cuore da ex, ma prova flop", scrive il quotidiano, per cui è il peggiore in campo. Cinque il voto del Corriere della Sera per questo giovane da terzino che ha comunque e il talento e il futuro dalla sua.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5