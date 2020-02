© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Quando il pallone è nei suoi piedi si sente la musica". Il commento de La Gazzetta dello Sport (voto 7,5) è perfetto per l'ennesima prestazione monstre di Luis Alberto, per molti osservatori migliore in campo nella vittoria della Lazio in casa del Parma. "Il bello della partita tutto nei suoi colpi", scrive il Corriere dello Sport; ma quale mezzala, scrive LaLazioSiamoNoi, questo è un calciatore totale.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

LaLazioSiamoNoi: 8