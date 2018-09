Le pagelle di Luis Alberto: segna, ma non è ancora tornato

© foto di www.imagephotoagency.it

È tornato Luis Alberto? Non proprio. Lo spagnolo è stato tra i migliori nella sofferta vittoria della Lazio, 2-1 sull'Apollon Limassol. Ottimi voti per lui sui quotidiani, ma la sensazione che possa dare ancora di più: "Non è ancora il giocatore dello scorso anno, ma la superiorità rispetto ai compagni è evidente", scrive TMW. Stessa musica sulle pagine del Corriere dello Sport, tra l'altro il più critico a livello di voti con un 6: "Non c'è paragone con il Luis d'un anno fa".

Le pagelle di Luis Alberto

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Il Messaggero: 7