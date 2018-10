Le pagelle di Luis Alberto: sembra la brutta copia di se stesso

© foto di Federico Gaetano

Sembra ancora una volta la brutta copia di se stesso e il posto da titolare di Luis Alberto è più che mai in bilico. I cambi di Simone Inzaghi sono stati decisivi, con Berisha e Correa, entrati insieme, che hanno spaccato la partita e forse non è un caso che la Lazio abbia trovato i tre punti una volta uscito lo spagnolo. Non ha molto senso mandarlo in campo dal 1' viste le sue condizioni fisiche ma forse il tecnico biancoceleste dovrà lavorare soprattutto sulla testa del giocatore, per farlo tornare a essere decisivo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5