Le pagelle di Lukaku: 29 gol al primo anno, è il centro di gravità permanente dell'Inter

Contro il Genoa Romelu Lukaku ha raggiunto quota 23 gol in Serie A alla prima stagione e 29 in stagione. "Tantissima roba", come abbiamo scritto noi di Tuttomercatoweb.com nelle pagelle, incoronandolo come migliore in campo. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 7,5, sottolineando come sia il centro di gravità permanente dell'Inter. Indispensabile per Antonio Conte, l'attaccante belga riceve lo stesso voto da Tuttosport e Corriere della Sera, mentre addirittura un 8 dal Corriere dello Sport.

I VOTI DI LUKAKU:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5