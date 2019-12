Le pagelle di Lukaku: bomber, leader e uomo squadra. Che numeri!

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Due gol, un assist. Ma il regalo più bello Romelu Lukaku lo fa a Sebastiano Esposito: quasi spinto dai 60 mila del Meazza, al momento del penalty l'attaccante belga lo cede al compagno di reparto classe 2002, permettendogli di segnare la prima rete in Serie A. Una prestazione da 8 in pagella per noi di Tuttomercatoweb.com, da migliore in campo nonostante qualche occasione facile sbagliata, contrapposta alle reti complicate che invece realizza. Come dottor Jekill e Mr Hyde. Mezzo voto in meno da FcInterNews.it, che sottolinea come gli manchi brillantezza ma non si sente per la sua grande efficacia.

Anche per i quotidiani è l'ex Manchester United l'MVP della serata. Da La Gazzetta dello Sport arriva l'8,5 in pagella per la fisicità incontenibile e i numeri da bomber: già 12 gol in campionato. "E pensare che nei primi dieci minuti sembra un po' soft, illusione per il Genoa", scrive il Corriere dello Sport. Per il Corriere della Sera quella di Lukaku è una prestazione monumentale, perché oltre ad essere bomber è anche uomo squadra. E leader, come evidenzia invece Tuttosport.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 8,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8

Fcinternews.it: 7,5