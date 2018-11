Le pagelle di Malcom: primo squillo. Proprio nella "sua" Italia

Uno dei nomi più chiacchierati nelle ultime ore di calciomercato, in Italia, è stato quello di Malcom. Prima i sondaggi dell'Inter, poi l'affondo decisivo della Roma e infine lo scippo del Barcellona: il brasiliano ha aspettato però di mettere piede nel nostro paese per fare la prima cosa buona della sua stagione, che per poco non costava la sconfitta ai nerazzurri. Bello il gol con il quale ha sbloccato il risultato, Handanovic non ha potuto nulla.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

QS: 6,5