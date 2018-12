© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima gioia stagionale per Rolando Mandragora. Il centrocampista dell’Udinese ha trovato la rete che ha sbloccato il match contro il Frosinone. Questo il commento di TMW: “Primo gol stagionale per lui, con una sassata di prima intenzione che non lascia scampo a Sportiello. Si inserisce con frequenza e lavora bene anche in fase di interdizione”. La Gazzetta dello Sport sottolinea però alcune imprecisioni nel corso della gara: “Un gran gol, tante sbavature tecniche in fase di appoggio

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

La Stampa: 6