Le pagelle di Mandzukic: ammosciato e spento, senza il suo spirito guerriero

Ammosciato, spento, poco incisivo. Sono soltanto alcuni degli aggettivi da utilizzare per descrivere la prestazione di Mario Mandzukic contro il Genoa. Di sicuro non ha brillato l'attaccante della Juventus, stranamente visto che è sempre tra i migliori. Stavolta no, tanto che La Gazzetta dello Sport lo inserisce tra i peggiori e gli dà 5 in pagella, proprio come il Corriere della Sera. Mezzo voto in più da parte di Tuttosport, che in parte lo salva per il sacrificio in fase di ripiegamento e il solito lavoro di sponda.

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5.5

Tuttomercatoweb.com: 5.5